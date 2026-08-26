UEFA'dan Trabzonspor'a kötü haber: Rövanş öncesi açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Ferençvaroş'a tek golle kaybeden Trabzonspor'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.

CHİBUİKE NWAİWU'YA 2 MAÇ MEN

UEFA, 90+6'da direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Chibuike Nwaiwu'nun cezasını duyurdu. Nijeryalı futbolcu, 2 maç men cezası aldı.

Bu kararla birlikte Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynayacağı 2 maçta forma giyemeyecek.

CEZASINI İLK OLARAK RÖVANŞ MAÇINDA ÇEKECEK

Bordo-mavililer ilk olarak play-off turu rövanş maçında Ferençvaroş'a konuk olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Groupama Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

YENİ SEZONDAKİ 3 MAÇTA DA 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'a katılan Chibuike Nwaiwu, yeni sezonda forma giydiği 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı.