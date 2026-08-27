Fenerbahçe tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde! Sarı Lacivertliler Lyon'u eleyerek devler ligine adımını attı. Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe camiasına bir iyi haber de UEFA'dan geldi.

Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve bu başarıyla birlikte kulüp kasasına 18.62 milyon euroluk garanti bir gelir girmiş oldu.

Sarı - Lacivertli ekibin bundan sonraki performansı, alacağı ödül miktarını doğrudan etkileyecek.

UEFA'DAN KATILIM ÖDÜLÜ

UEFA, Lyon galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye iyi haberi verdi. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan takımlara verilen sabit katılım payı bu sezon 18.62 milyon euro olarak belirlendi. Fenerbahçe, Lyon engelini aşarak bu gelire hak kazanan takımlar arasına girdi.

GALİBİYET BAŞINA 2.1 MİLYON EURO

Lig aşamasında oynanacak her galibiyet için kulüplere 2.1 milyon Euro ödenirken, alınacak her beraberlik karşılığında ise 700 bin Euro kazanç sağlanacak. Bu rakamlar, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sportif performansının doğrudan mali karşılığı olacak.

TUR ATLADIKÇA GELİR KATLANACAK

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki ödül sistemine göre son 16 play-off turunu geçen takımlar 1 milyon Euro kazanırken, son 16 turunu tamamlayan ekipler 11 milyon Euro'luk bir gelire ulaşacak. Çeyrek finale yükselen takımlar 12.5 milyon Euro, yarı finale çıkan ekipler ise 15 milyon Euro kazanacak.

FİNAL VE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ

Turnuvanın finaline kalan takımlara 18.5 milyon Euro'luk bir ödül verilirken, şampiyonluğu kazanan ekip bu rakama ek olarak 6.5 milyon Euro daha alacak. Böylece kupayı kaldıran takımın toplam final ve şampiyonluk geliri 25 milyon Euro seviyesine ulaşacak.