UEFA Süper Kupa'da karşılaşacak takımlar belli oldu

Halk TV Canlı Yayın
UEFA Süper Kupa mücadelesi, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak. Karşılaşma, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılacak.

2026 UEFA Süper Kupa maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu.

PSG SÜPER KUPA'DA BOY GÖSTERECEK

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen PSG, Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

ASTON VILLA'NIN RAKİBİ OLDU

PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.

Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak. (AA)

