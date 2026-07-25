UEFA Midtjylland Beşiktaş maçı kararını açıkladı
UEFA, Midtjylland - Beşiktaş maçının hakemini açıkladı. Karşılaşmayı İngiliz John Brooks yönetecek.
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
JOHN BROOKS DÜDÜK ÇALACAK
30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesi UEFA hakem kararını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.
BEŞİKTAŞ İLK MAÇI TEK GOLLE KAZANDI
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etti. Beşiktaş'ın golünü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
3. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi