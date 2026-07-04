Türkiye'de ilk olacak! Geri sayım başladı

Sarıyer Belediyesi ile Oryantiring Akademi iş birliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen ve 32 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye'nin İlk Gece Maratonu için geri sayım başladı. Sarıyer Belediyesi Büyükdere Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Oryantiring Akademi Kurucusu Abdullah Özdemir ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Başoğlu katıldı. Toplantıda organizasyonun hazırlık süreci, hedefleri ve Sarıyer'e sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

AKSU: "SARIYER BİR SPOR KENTİ"

Konuşmasında Sarıyer'in doğal yapısı ve spor olanaklarına dikkat çeken Aksu, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını, farklı kültürleri buluşturan evrensel bir değer olduğunu ifade etti. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıyer denizi, ormanları ve spor altyapısıyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek önemli bir spor kenti."

Sarıyer Belediye Başkanı, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

HEDEF ULUSLARARASI SPOR FESTİVALİ

Oryantiring Akademi Kurucusu Abdullah Özdemir ise yaklaşık sekiz yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen organizasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. Bu yıl 32 ülkeden sporcuları ağırlayacak gece maratonunun gelecek yıllarda çok daha geniş katılımla uluslararası bir spor festivaline dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

'HAREKETLİ YAŞAM KÜLTÜRÜNE KATKI' VURGUSU

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Başoğlu da organizasyonun yalnızca bir yarış olmadığını, toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan önemli bir sosyal proje olduğunu belirtti. Yerel yönetim, üniversite ve paydaş kurumların iş birliğinin bu tür organizasyonların başarısındaki önemine dikkat çekti.

(ANKA)