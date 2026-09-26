Türkiye-İtalya maçı Ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde dev randevu için nefesler tutuldu; Fransa yenilgisini telafi etmek isteyen Ay-Yıldızlılarımız, Bursa’da İtalya karşısında tarihi bir zafere imza atmak için sahaya çıkıyor.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk mücadelesinde Kocaeli'nde ağırladığı dünya devi Fransa'ya şanssız bir golle 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci sınavına İtalya karşısına çıkacak.

Fransa karşısında sergilediği cesur ve dirençli futbolla göz doldurmasına rağmen skora ulaşamayan Ay-Yıldızlılar, Bursa'da taraftarının müthiş desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

RAKİP İTALYA DA YARALI

A Milli Takımımızın gruptaki en dişli rakiplerinden İtalya da turnuvaya istediği gibi başlayamadı. İlk maçında kendi evinde Belçika'ya şok bir skorla 2-0 mağup olan İtalyanlar, gruptaki durumlarını toparlamak adına Bursa'da kalan tüm kozlarını oynayacak. İki yaralı takımın karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, gruptaki dengeleri tamamen değiştirecek.

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edeceği dev mücadele, Bursa Atatürk Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.