Beşiktaş'ın ilk transferi kesinleşti: Serdal Adalı açıkladı!

Transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş’ın kapısından dönen dünyaca ünlü yıldız Nicolas Raskin için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, herkesin merak ettiği o transferin perde arkasını resmen açıkladı.

Başkan Adalı Raskin için şu ifadeleri kullandı:

“Transfer döneminde maçtan sonra gelecek diye uçağını ayarladık. Daha önceki transfer döneminde kulüp istememişti. Bu kez kendileri geldiler bize. Çocuğun menajerine ulaştık. Transfere onay verdik... Maçtan sonra gelirse, sağlık kontrolüne yetişir diye anlaştık. Sonra çocuğu maç kadrosuna yazdı kulübü. Kadroda yoktu normalde. Sonra gidip, Raskin’i oynattılar. Ben sonra beklemeyin dedim. Kulüp kağıtları yolladı, imzalaştık dediler. Satacağın futbolcuyu maç kadrosuna nasıl yazarsın sen! Orada da kulüp kabul etmiş ama hocası göndermek istememiş."

Ancak Rangers kulübünün yıldız futbolcuyu maç kadrosuna yazmasından sonra Raskin'in aklı karışmış ve Beşiktaş'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti.



Oyuncu cephesinden, siyah-beyazlı taraftarları üzecek bir cevap geldi. 25 yaşındaki yıldız isim,

“Tereddüt edecek zamanınız olmuyor. Teklifi reddettim, konuyu kapattım ve maça çıktım. Beşiktaş da çok iyi bir kulüp. Zamanlama mükemmel değildi. Şimdi mümkün olduğunca iyi performans göstermeye devam etmek istiyorum. Sonraki transfer dönemlerinde neler olacağını göreceğiz” dedi.

OCAK'TA KARTAL OLACAK

Bu gelişmelerin üzerine siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde Belçikalı yıldız için tekrar girişimde bulunması bekleniyor. Siyah-beyazlılar’ın, kış transfer dönemindeki ilk hedefi yeniden Nicolas Raskin olacak.