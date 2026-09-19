Türkiye Fransa: Saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 kritik maça çıkacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu. Türkiye - Fransa: Saat kaçta, hangi kanalda.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aday kadroyu açıkladı. Montella; İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ'ı ilk kez milli takıma davet etti.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

TÜRKİYE - FRANSA: SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarını naklen yayınlayacak kanal belli oldu. Türkiye - Fransa: Saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak şifresiz ekranlara gelecek.

Milliler, daha sonra 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ile Liege'de, 5 Ekim'de ise yine İtalya ile Bologna'da karşılaşacak. Bu maçlar da ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.