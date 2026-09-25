Türkiye - Fransa maçının 11'leri belli oldu

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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Dördüncü hakem ise Florian Badstübner olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Milli takımımızın ilk 11'i bu şekilde

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Salih, Arda, Can, Abdülkerim, İsmail, Oğuz, Ferdi, Barış.

Fransa'nın 11'i ise şöyle:

Fransa ; Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Kone, Rabiot, Cherki; Mbappe, Olise, Dembele.

ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

Ay-yıldızlı takımda karşılaşma öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri Orkun Kökçü'nün durumu oldu. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden milli futbolcunun Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun Kökçü, milli takımın pazartesi ve salı günlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla birlikte çalışamadı.

FRANSA'DA ZIDANE DÖNEMİ

Fransa ise Türkiye karşısında yeni teknik direktörü Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fransa, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransızlar, takımın başına Zidane'ı getirdi.

İki takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçıda Kocaeli'de karşı karşıya geliyor.