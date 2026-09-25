FIFA'da ortalık karıştı: Avrupa'nın 4 dev liginden tarihi çağrı

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden FIFA'ya yönelik dikkat çeken bir hamle geldi.

Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve La Liga, futbolun geleceğine ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Dört büyük lig tarafından yapılan açıklamada, FIFA'nın yönetim anlayışına ilişkin önemli mesajlar verilirken çeşitli değişiklik talepleri de gündeme getirildi.

4 BÜYÜK LİG TEK SES OLDU

Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve La Liga'nın ortak açıklamasında futbolun yönetiminde daha kapsayıcı bir sistem oluşturulması gerektiği belirtildi. Dört lig, futbolun farklı paydaşlarının karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Federasyonların yanı sıra kulüplerin, futbolcuların ve kadın ile erkek futbolunu temsil eden kuruluşların da yönetim süreçlerine dahil edilmesi istendi. Avrupa'nın önde gelen ligleri ayrıca alınacak kararların daha şeffaf ve objektif bir şekilde oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

FIFA'NIN YETKİ YAPISI TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Ortak açıklamanın dikkat çeken başlıklarından biri de FIFA'nın mevcut yönetim ve denetim sistemi oldu. Avrupa'nın dört büyük ligi, kurumun denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini ve yetki sınırlarının daha net şekilde belirlenmesini talep etti.

Ligler ayrıca FIFA'nın ticari faaliyetleriyle düzenleyici görevlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savundu.

Yapılan açıklamada, futbolun yönetiminden sorumlu bir kurumun ticari faaliyetleri konusunda da daha güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olması gerektiği yönündeki görüşler öne çıktı.

INFANTINO'NUN PLANI GÜNDEMDE

Tartışmaların arka planında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun daha önce gündeme getirdiği ticari hak planı da bulunuyor.

FIFA'nın ticari haklarının yüzde 20'ye kadar olan bölümünün özel yatırımcılara açılmasını öngören proje, UEFA ve diğer konfederasyonların tepkilerinin ardından temmuz ayında geri çekilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ligleri, söz konusu girişimi FIFA'nın yetki sınırları ve yönetim yapısı açısından eleştirdi. Infantino ise FIFA'nın yönetim yapısının bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesi önerisini gündeme getirdi.

YENİ DÖNEM İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Dört büyük lig, FIFA'nın gelecekteki yönetim anlayışının üç temel ilke üzerine kurulmasını istedi.

Bu ilkeler arasında paydaşların karar alma süreçlerinde etkin şekilde temsil edilmesi, kanıta dayalı karar alma mekanizmasının güvence altına alınması ve FIFA'nın düzenleyici rolünün ticari faaliyetlerinden korunması yer aldı.

Ortak açıklamada ayrıca FIFA başkanlığına aday olacak isimlere yönelik önemli bir çağrı yapıldı.

Adaylardan, göreve gelmeleri halinde ilk 100 gün içerisinde bağımsız şekilde yönetilecek bir "Yönetişim Kongresi" toplamaları istendi.

Kongrenin üye federasyonları ve futbol dünyasının farklı kesimlerini temsil etmesi, çalışmalarına ilişkin raporun ise altı ay içerisinde kamuoyuna sunulması talep edildi.