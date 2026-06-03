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Turan Tovuz'a şike cezası: UEFA men etti

UEFA, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Turan Tovuz'u şike nedeniyle men etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Turan Tovuz'a şike cezası: UEFA men etti

UEFA, Azerbaycan takımı Turan Tovuz'u şike nedeniyle Avrupa kupalarından men etti. Takım Azerbaycan Premier Ligi'ne 3. sırada bitirmiş ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

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Turan Tovuz Kulübü, kararın 2019 yılındaki bir disiplin soruşturması nedeniyle verildiğini duyurdu. O dönemde Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), şike iddiasıyla kulübün yedi futbolcusuna futboldan men cezası vermişti.

CAS'A GİDECEKLER

Nefes'teki habere göre kulüp şu açıklamayı yaptı:

Turan Tovuz'a şike cezası: UEFA men etti - Resim : 2
"2025-2026 sezonunu, tüm sportif ilkelere bağlı kalarak üçüncü sırada bitirdik ve bileğimizin hakkıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandık. UEFA Disiplin Kurulu, kulübümüzün katılım kriterlerine uyup uymadığına dair bir inceleme yürüttü. Şunu belirtmek gerekir ki AFFA Disiplin Kurulu, 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de forma giyen yedi oyuncumuza futboldan men cezası vermişti."
Kulüp, men cezasını kaldırmak için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını duyurdu.
Takım bu ay içinde Türkiye'de kamp yapmayı planlıyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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