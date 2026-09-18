Trabzonspor'un yıldızına milli davet gelmedi

Avrupa sahnesinde kritik maçlara çıkacak olan Ukrayna'da, teknik direktör Andrea Maldera 30 kişilik geniş kadrosunu şekillendirdi. Sakatlık süreçleri ve oyuncuların güncel performanslarına göre yapılan tercihlerde Trabzonspor bağlantılı üç isim ön plana çıktı.

Ukrayna Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklanırken, Trabzonspor bağlantılı isimlerin durumu dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alacak Ukrayna Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Andrea Maldera'nın belirlediği listede, Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov yer almazken, bordo-mavili ekibin eski iki yıldızı kendine yer buldu.



Avrupa sahnesinde kritik maçlara çıkacak olan Ukrayna'da, teknik direktör Andrea Maldera 30 kişilik geniş kadrosunu şekillendirdi. Sakatlık süreçleri ve oyuncuların güncel performanslarına göre yapılan tercihlerde Trabzonspor bağlantılı üç isim ön plana çıktı.

BATAGOV RİSKİ ALINMADI

Trabzonspor'un 24 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov, uzun süren sakatlık ve rehabilitasyon dönemini henüz yeni atlattı. Kısa bir süre önce takımla idmanlara başlayan ve maç ritmini kazanmaya çalışan Ukraynalı savunmacı, milli takımın ana ve yedek listelerine dahil edilmedi.

Batagov, bu milli arayı Trabzon'da kalarak fiziksel eksiklerini gidermek ve yeni teknik direktör Thomas Reis'in gözüne girmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.

SİKAN VE ZUBKOV ADAY KADRODA

Trabzonspor forması giydikten sonra kariyerlerine Avrupa'nın farklı kulüplerinde devam eden Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov ise milli takımın önemli kozları olarak kadroda yer aldı.

Belçika ekibi Anderlecht'te top koşturan forvet Sikan hücum hattına davet edilirken, AEK forması giyen Zubkov da orta saha rotasyonuna eklendi.

SAKATLIKLAR SONRASI ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Ukrayna Futbol Federasyonu, ilk listenin ilan edilmesinin ardından kadroda zorunlu revizyonlar yapıldığını duyurdu. Yıldız golcü Artem Dovbyk ve orta saha oyuncusu Oleksandr Andrievskyi sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalırken, yerlerine Oleksandr Pikhalyonok ile Ihor Krasnoper ana kadroya dahil edildi.