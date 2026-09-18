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Galatasaray'da derbi için özel plan: Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray derbisinde Teknik direktör Okan Buruk derbi için özel planını belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da derbi için özel plan: Okan Buruk kararını verdi
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Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesinde teknik direktör Okan Buruk derbi için özel plan belirledi.

Trabzonspor’un teknik koltuğuna Hüseyin Çimşir’in ardından oturan Thomas Reis’in hızlı geçiş oyununa dayalı sistemini çözmek için hazırlıklarının merkezine "yoğun pres" stratejisini koydu.
Rakibin kompakt savunma yapısını önde baskıyla kırmayı amaçlayan Okan Buruk, kilit hamle olarak ön alan presini belirledi.

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Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Osimhen’in yokluğunda Okan Buruk’un ön alandaki en büyük kozu Deniz Gül olacak; hücum presini genç golcü başlatacak. Hücum hattının kanatlarında ise Rafael Leao ve Yunus’un yerleri garanti görünürken, diğer kanatta forma giyecek isim için Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz arasında son taktik idmanlara göre karar verilecek.

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SALAH'A ÖZEL ÖNLEM

Savunma güvenliğini de elden bırakmak istemeyen Okan Buruk, rakibin hücum silahlarına karşı özel eşleşmeler hazırladı. Trabzonspor'un etkili kanat oyuncusu Salah’ın süratini kesmek için sol bekte Jakobs’a görev verecek olan deneyimli hoca, Onuachu’nun fiziksel üstünlüğünü ve hava topu hakimiyetini ise Davinson Sanchez ile dengelemeyi planlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Trabzonspor Derbi Süper Lig Okan Buruk
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