Trabzonspor'da Fatih Tekke'den hakem isyanı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın deplasmanda TSİ 21.30’da Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, maçın oynanacağı Groupama Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"UMARIM İLK MAÇTAKİ HAKEM YÖNETİMİ TEKRAR ETMEZ"

İlk maçta iyi oynadıklarını ve özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Fatih Tekke, skor avantajının rakipte olduğunu ifade etti. Tekke, “İyi oynadığımız, ikinci yarısı çok iyi oynadığımız ama 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç vardı. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda bu kesin. Ama Trabzonspor olarak biz her şeyimizle buraya hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligine kalmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

"İKİ TANE ÖNEMLİ ANAHTAR VAR"

Turun anahtarının sabırlı oyun olduğunu söyleyen Tekke, Ferencvaros’un 1-0’lık avantajını korumak isteyeceğini belirterek, “Yarın rakibimizi açıkçası 1-0’ı koruma doğallığında oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki ön alan baskısı yapabilirler, ambiyansla birlikte bizi şaşırtabilirler. Hepsine hazırlıklıyız. Yarın en önemli şey top bizdeyken sabırlı oyunumuz olacak. Rakibe duran top ve geçişlerde mümkünse hiç pozisyon vermemek, geçiş şansı vermemek. İki tane önemli anahtar var. Biri sabır, ikincisi kesin yarın karşınızda Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen bir takım olacak, duygu olarak onlardan yukarıda olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"YAPMAMIZ GEREKEN SABIRLI OLMAK"

İlk maçta çok fazla pozisyona girdiklerini hatırlatan Fatih Tekke, rövanşta skor üretmek isterken savunma dengesini kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Tekke, “Evimizde, deplasmanda her şey değişebilir. Bizim yapmamız gereken sabırlı olmak, gol yemeden belli dakikaları bulmak. Avrupa Ligi’ne kalmak istiyorsak gol atmamız zaten şart. İki devreli bir tur karşılaşması. 1-0 mağlup bitirdiğimiz tur mücadelesinde beraberliği sağlamamız lazım. Gol atmak için acele ve sabırsız oynarsak rakibin bizi cezalandıracak oyuncuları var. Yarın sabır çok önemli. Kendi oyunumuzu hazırlandığımız şekilde sahada olacağız” dedi.

Rakibin bu hafta maç yapmadan dinlendiğini de belirten Tekke, “Rakibimiz bu hafta oynamadı, dinlendi. Bunun çok önemi yok. Şu anda tüm fiziksel durum avantajlı durumda rakibimizde gözüküyor. Trabzonspor olarak biz yarın büyük takım gibi Trabzonspor büyüklüğüne yakışır oynamalıyız. Bu arada alacağımız risklere çok dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

"HAK EDENİN AVRUPA LİGİ'NE GİTTİĞİ BİR PERFORMANS OLSUN"

Ferencvaros karşısında hangi yüzünü göstereceği ve Başakşehir maçındaki iyi oyunun devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Tekke, “Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var. Her maçı kazanmak. Ama bunun adil olmasını tüm teknik adam, tüm insan olarak istiyorum. Yarın oynayacağımız rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip. Trabzonspor olarak da biz iyi bir takımız. Yarın zor bir karşılaşma olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi’ne gittiği bir performans olur. Bunun olmasını biz Trabzonspor olarak çok istiyoruz. Bunu da yarın biz göstereceğiz” ifadelerini kullandı.