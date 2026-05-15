Trabzonspor yeni sezonun ilk bombasını patlattı: 3 yıllık anlaşma sağlandı
Trabzonspor, sezon sonunda Genoa ile sözleşmesi bitecek olan Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen ve Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
GENOA VEDA ETTİ
İtalya Serie A ekibi Genoa ise futbolcusu için veda mesajı paylaştı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ruslan’a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek."
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Genoa formasıyla 34 maçta forma giyen Malinovskyi, 6 gol atarken 3 asist yaptı.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon 500 bin euro.