Trabzonspor'da Muçi belirsizliği son buluyor

Trabzonspor'da Muçi belirsizliği son buluyor
Yayınlanma:
Trabzonspor, Muçi transferinde kritik bir dönemece girdi. Yıldız oyuncunun Bordo - Mavili ekipteki geleceği belli oluyor.

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozarak yeniden gündeme oturdu.

TEKKE: “GERÇEK MUÇİ’Yİ GÖRDÜK”

Teknik direktör Fatih Tekke, derbi sonrası oyuncusunu övgüyle değerlendirdi ve “Gerçek Muçi’yi gördük” yorumunda bulundu. Bordo-mavili taraftarların da büyük beğenisini kazanan Arnavut futbolcu için satın alma opsiyonu masada.

OPSİYON TARİHİ VE TEKLİF

Muçi’nin 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun dolduğu iddia edilse de, tarihin aslında 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor’un Beşiktaş’a yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifini güncellemeyi düşündüğü öğrenildi.

Trabzonsporlu futbolcu Londra'da ameliyat olduTrabzonsporlu futbolcu Londra'da ameliyat oldu

BEŞİKTAŞ’IN TUTUMU

Siyah-beyazlıların indirime gidebileceği ancak bonservisin önemli bir bölümünü nakit olarak istediği belirtiliyor. Muçi’nin gönlünün Trabzonspor’da olması ise bordo-mavili yönetimin elini rahatlatıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor’un skor yükünü çeken Muçi, 14 gol ve 7 asistle toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırarak takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
Tanju Çolak: Gönderin bunları
Tanju Çolak: Gönderin bunları
Kartal'ın pençesiydi: Yeni takımı resmen açıklandı
Kartal'ın pençesiydi: Yeni takımı resmen açıklandı
Aziz Yıldırım askıya alındı: Sloganı belli oldu
Aziz Yıldırım askıya alındı: Sloganı belli oldu