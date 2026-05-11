Trabzonspor'da Muçi belirsizliği son buluyor

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozarak yeniden gündeme oturdu.

TEKKE: “GERÇEK MUÇİ’Yİ GÖRDÜK”

Teknik direktör Fatih Tekke, derbi sonrası oyuncusunu övgüyle değerlendirdi ve “Gerçek Muçi’yi gördük” yorumunda bulundu. Bordo-mavili taraftarların da büyük beğenisini kazanan Arnavut futbolcu için satın alma opsiyonu masada.

OPSİYON TARİHİ VE TEKLİF

Muçi’nin 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun dolduğu iddia edilse de, tarihin aslında 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor’un Beşiktaş’a yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifini güncellemeyi düşündüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN TUTUMU

Siyah-beyazlıların indirime gidebileceği ancak bonservisin önemli bir bölümünü nakit olarak istediği belirtiliyor. Muçi’nin gönlünün Trabzonspor’da olması ise bordo-mavili yönetimin elini rahatlatıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor’un skor yükünü çeken Muçi, 14 gol ve 7 asistle toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırarak takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.