Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya Beyoğlu'nda yumruklu saldırıda bulunan Yusuf Y. hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi.

Olay, 12 Mayıs 2026'da Beyoğlu'nda bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Torreira, arkadaşı Davis C. ile yaklaşık iki saat tenis oynadıktan sonra otelde yürümeye başladı. Bu sırada bir kişinin fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmezken, tanımadığı bir kişi yanına yaklaşarak aniden yumruk attı.

Saldırının ardından Torreira'nın arkadaşı Davis C. ve şoförü Eray S. olaya müdahale etti. Saldırganın Yusuf Y. olduğu belirlenirken, olay sırasında Eray S. de Yusuf Y.'ye yumruk atarak yaraladı. Yusuf Y. ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Yusuf Y.'nin sosyal medya hesabından Torreira'ya yönelik tehdit ve ölüm içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi. Sanığın paylaşımlarında Torreira'ya zarar vereceğine ve öldüreceğine yönelik ifadeler kullandığı aktarıldı.

6 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Yusuf Y.'yi tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına, basit yaralama suçundan ise 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Öte yandan olay sırasında saldırgana müdahale eden şoför Eray S. hakkında da karar verildi. Şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle Eray S. hakkında açılan davanın düşmesine hükmedildi.