Galatasaray'ı çok kızdıracak Osimhen kararı: Yine dinlemediler

Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahadan uzak kalan Victor Osimhen geri dönmeye hazırlanıyor.

OKAN BURUK RİSKE ETMEK İSTEMİYOR

Trabzonspor deplasmanına götürülmesi beklenen Nijeryalı futbolcunun ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Osimhen'i riske etmek istemeyen Okan Buruk maçın gidişatına göre son 10-15 dakika sahaya sürecek.

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEMESİNİ İSTEDİLER

Osimhen'in Barcelona maçı öncesi hazır hale gelmesini isteyen sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Nijerya Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı. Score Nigeria'nın haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcunun 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarında forma giymemesi talep etti.

TALEBİ REDDETTİLER

Ancak Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarının oldukça kritik olduğunu öne süren Nijerya Futbol Federasyonu bu talebi reddetti. Osimhen, Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle tarafından 24 kişilik aday kadroya dahil edildi.

DAHA ÖNCE SAKATLANARAK DÖNMÜŞTÜ

Victor Osimhen daha önce gittiği Nijerya Milli Takımı kampından sakatlanarak geri dönmüş ve bir süre forma giyememişti.