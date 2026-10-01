TFF'nin Montella'yı neden kovamadığı belli oldu: Dudak uçuklatan tazminat
Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden millilerimizde Montella eleştirilerin hedefinde. İtalyan teknik adamın kovulması istenirken dev tazminatı ortaya çıktı.
UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk olarak Fransa'ya tek golle kaybeden A Milli Futbol Takımımız ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
SON SIRAYA DEMİR ATTIK
Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşatan millilerimiz ilk 2 haftanın ardından grupta son sıraya demir attı.
MONTELLA'NIN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORLAR
Kötü oyun ve art arda gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. İtalyan teknik adamın görevden alınması istenirken TFF devam kararından vazgeçmedi.
TAZMİNATI BELLİ OLDU
Sözcü'de yer alan habere göre; maaşına zam yapılan Vincenzo Montella'nın kovulması halinde alacağı tazminat belli oldu. Yıllık 2.2 milyon euro kazanan İtalyan teknik adam görevine son verilmesi halinde 5 milyon euro tazminat alacak.
SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA
Millilerimiz Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. 2 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.