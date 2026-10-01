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Halk TV Spor TFF'nin Montella'yı neden kovamadığı belli oldu: Dudak uçuklatan tazminat

TFF'nin Montella'yı neden kovamadığı belli oldu: Dudak uçuklatan tazminat

Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden millilerimizde Montella eleştirilerin hedefinde. İtalyan teknik adamın kovulması istenirken dev tazminatı ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'nin Montella'yı neden kovamadığı belli oldu: Dudak uçuklatan tazminat

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk olarak Fransa'ya tek golle kaybeden A Milli Futbol Takımımız ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

SON SIRAYA DEMİR ATTIK

Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşatan millilerimiz ilk 2 haftanın ardından grupta son sıraya demir attı.

MONTELLA'NIN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORLAR

Kötü oyun ve art arda gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. İtalyan teknik adamın görevden alınması istenirken TFF devam kararından vazgeçmedi.

TFF'nin Montella'yı neden kovamadığı belli oldu: Dudak uçuklatan tazminat - Resim : 1

TAZMİNATI BELLİ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre; maaşına zam yapılan Vincenzo Montella'nın kovulması halinde alacağı tazminat belli oldu. Yıllık 2.2 milyon euro kazanan İtalyan teknik adam görevine son verilmesi halinde 5 milyon euro tazminat alacak.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Millilerimiz Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. 2 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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