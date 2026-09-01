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TFF Trabzonspor Galatasaray maçı için kararını duyurdu

Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların programı belli oldu. TFF'nin kararıyla Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF Trabzonspor Galatasaray maçı için kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların programını açıkladı.

DEV MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu. Mücadele 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2 haftanın fikstürü şu şekilde:

SÜPER LİG – 5. HAFTA

11 Eylül 2026 Cuma
20.00: Beşiktaş – Erzurumspor FK (Beşiktaş Park)

12 Eylül 2026 Cumartesi
17.00: Eyüpspor – Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00: Samsunspor – Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00: Corendon Alanyaspor – Göztepe (Alanya Oba Stadyumu)
20.00: Tümosan Konyaspor – Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

13 Eylül 2026 Pazar
17.00: Gençlerbirliği – Kasımpaşa (Eryaman Stadyumu)
20.00: Amed Sportif Faaliyetler – İstanbul Başakşehir FK (Diyarbakır Stadyumu)
20.00: Galatasaray – Kocaelispor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park)

14 Eylül 2026 Pazartesi
20.00: Gaziantep FK – Fenerbahçe (Gaziantep Stadyumu)

SÜPER LİG – 6. HAFTA

18 Eylül 2026 Cuma
20.00: Kasımpaşa – Tümosan Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19 Eylül 2026 Cumartesi
17.00: Kocaelispor – Gaziantep FK (Kocaeli Stadyumu)
17.00: Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir Stadyumu)
20.00: İstanbul Başakşehir FK – Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20.00: Trabzonspor – Galatasaray (Papara Park)

20 Eylül 2026 Pazar
17.00: Erzurumspor – Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00: Fenerbahçe – Eyüpspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
20.00: Göztepe – Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam M.)
20.00: Amed Sportif Faaliyetler – Beşiktaş (Diyarbakır Stadyumu)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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