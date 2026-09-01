Halk TV Spor TFF Trabzonspor Galatasaray maçı için kararını duyurdu

TFF Trabzonspor Galatasaray maçı için kararını duyurdu Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların programı belli oldu. TFF'nin kararıyla Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.