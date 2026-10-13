TFF Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda konuşulanları açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 7. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

TORREIRA'NIN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

TFF'nin resmi Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Galatasaray - Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona dair konuşmalara da yer verildi.

"BARİZ GOL ŞANSINI ENGELLEME"

Galatasaray - Kasımpaşa maçının orta hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Gustavo Fernandes Correira arasında geçen konuşmalar şu şekilde:

VAR: Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Geliyorum.

VAR: Sana temas noktasını göstereceğim. İki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var.

Halil Umut Meler: Son savunmacıyı görmek istiyorum.

VAR: Tamam göstereceğim. Burası temas noktası.

Halil Umut Meler: Tamam gördüm Çok açık.

VAR: Geniş açıdan veriyorum.

Halil Umut Meler: Evet. Barış oldukça uzakta. Gördüm, kararımı değiştiriyorum. Kırmızı kart gösteriyorum.

VAR: Doğru, 34 numara kırmızı kart, evet.