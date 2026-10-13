TFF Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda konuşulanları açıkladı
TFF, Galatasaray - Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona dair VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 7. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı.
TORREIRA'NIN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON
TFF'nin resmi Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Galatasaray - Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona dair konuşmalara da yer verildi.
"BARİZ GOL ŞANSINI ENGELLEME"
Galatasaray - Kasımpaşa maçının orta hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Gustavo Fernandes Correira arasında geçen konuşmalar şu şekilde:
VAR: Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: Geliyorum.
VAR: Sana temas noktasını göstereceğim. İki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var.
Halil Umut Meler: Son savunmacıyı görmek istiyorum.
VAR: Tamam göstereceğim. Burası temas noktası.
Halil Umut Meler: Tamam gördüm Çok açık.
VAR: Geniş açıdan veriyorum.
Halil Umut Meler: Evet. Barış oldukça uzakta. Gördüm, kararımı değiştiriyorum. Kırmızı kart gösteriyorum.
VAR: Doğru, 34 numara kırmızı kart, evet.