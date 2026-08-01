TFF Süper Lig'de yeni sisteme geçiyor: Ocak ayını bulacak

Türk futbolunda yeni bir sistem daha hayata geçirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de çipli top sisteminin kullanılması kararını aldı.

Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamanın sezonun ikinci yarısında hayata geçirileceğini belirtti.

OCAK AYINI BULACAK

Mecnun Otyakmaz açıklamasında, "Bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'imize diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi.

İnşallah Ocak-Şubat aylarında, ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Ayrıca Dünya Kupası'nda uygulanan futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da IFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç." dedi.

''ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ'' NE İŞE YARAYACAK?

"Çipli Top Teknolojisi" sayesinde ofsayt pozisyonlarında topa temas edilen anın en doğru şekilde belirlenmesi ve topa dokunan oyuncunun net olarak tespit edilmesi amaçlanıyor.

Sistemin yalnızca ofsayt kararlarında değil, VAR incelemelerinin daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlaması ve elle oynama pozisyonlarının değerlendirilmesinde de hakemlere destek vermesi bekleniyor.

Ancak yüksek kurulum ve işletme maliyetine sahip olan bu teknolojinin hayata geçirilmesi için finansman çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.