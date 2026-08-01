Beşiktaş'ın başı dertte: Yeni transferi için mahkemeye verilecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u transfer etmesi sonrası kriz çıktı.

Tecrübeli oyuncunun eski kulübü Murcia, Beşiktaş tarafından yapılan açıklama sonrası konuyu netleştirme gereği duyarak açıklama yaptığını belirtti.

Murcia Kulübü, David DeJulius'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, herhangi bir fesih mutabakatı bulunmadığı belirtilirken, bu nedenle oyuncuya bonservisini, yani serbest kalma belgesini de vermedikleri ifade edildi.

MURCIA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Murcia'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş tarafından yapılan ve Murcia oyuncusu David DeJulius'un transferinin resmen duyurulduğu açıklamanın ardından kulübümüz konuyu netleştirme gereği duymuştur.

Kulübümüz, oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin önceden bir anlaşmaya varılmadığı için, kendisine bonservisini (serbest kalma belgesini) vermemiştir ve mevcut durumda bunun uygun olmadığını değerlendirmektedir.

Murcia, bu konuda kendisine zarar veren tüm kişi ve taraflara karşı hem FIBA nezdinde hem de yargı yoluyla haklarını savunmayı sürdürecektir."