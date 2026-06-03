TFF Kayserispor'u bitirdi: Reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

Kayserispor, Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşmüş ve liglerin tescil edilmemesini istemişti.

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Kayserispor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Süper Lig'den Kayserispor'un yanı sıra Antalyaspor ve Fatih Karagümrük de TFF 1. Lig'e düşmüştü.

Bu 3 takımın yerine Süper Lig'de yeni sezonda Erzurumspor, Amedspor ve Çorum FK yer alacak.