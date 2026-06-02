Kayserispor küme düştü: Eski futbolcuları şampiyon oldu

Kayserispor Süper Lig'de küme düşerken sarı-kırmızılıların eski futbolcuları Hasan Ali Kaldırım ve Emrah Başsan, Amedspor ile Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı. İki futbolcunun da Diyarbakır ekibinden ayrılmaları bekleniyor.

Kayserispor, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'de küme düştü.
Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek ve yeniden Süper Lig'e dönmeye çalışacak.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞERKEN ESKİ FUTBOLCULAR ŞAMPİYON OLDU

Kayserispor küme düşerken, geçen sene sarı-kırmızılı formayı terleten Hasan Ali Kaldırım ve geçmiş sezonlarda Kayserispor'da oynayan Emrah Başsan, Amedspor ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı.

AMEDSPOR'DAN AYRILACAKLAR

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'e transfer olmuş, daha sonra Ankaragücü'nde oynadıktan sonra Kayserispor'un futbolcusu olmuştu.
Kayserispor'a önemli katkılar veren Hasan Ali Kaldırım, Amedspor ile şampiyonluk ve Süper Lig sevinci yaşadı.
Diyarbakır ekibi ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım gibi Emrah Başsan da Amedspor formasıyla Süper Lig mutluluğu yaşadı.
Futbola Pendikspor’da başlayan Emrah Başsan, Galatasaray, F. Sittard, Vitoria FC ve Kayserispor gibi kulüplerde başarılı sezonlar geçirmişti.
Emrah Başsan'ın da Amedspor'dan ayrılması bekleniyor.

