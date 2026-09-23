Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TFF acımadı 2 haftada ipini çekti: Kalan tüm maçları hükmen sayılacak

TFF acımadı 2 haftada ipini çekti: Kalan tüm maçları hükmen sayılacak

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de fırtınalar estiren, dev bütçeli rakiplerine sahayı dar eden ve Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gururla temsil eden o köklü futbol efsanesi için yolun sonu göründü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF acımadı 2 haftada ipini çekti: Kalan tüm maçları hükmen sayılacak
Son Güncelleme:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst üste skandal kararlara imza atan kulüp hakkında tarihi faturayı kesti ve Yeni Malatyaspor'u resmen profesyonel liglerin dışına itti.

İKİ MAÇA ÇIKMAYINCA KALEMİ KIRILDI

Bu sezon Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele etmesi beklenen Yeni Malatyaspor, ligin ilk iki haftasında oynaması gereken Karaman FK ve Ejderoğlu Kırşehir FK müsabakalarında sahaya çıkmayarak büyük bir krize yol açtı.

112 yıllık kulüpte yine yönetim krizi çıktı112 yıllık kulüpte yine yönetim krizi çıktı

TFF talimatları uyarınca, aynı sezon içerisinde haklı bir gerekçe sunmadan iki maça çıkmayan takımlara uygulanan en ağır yaptırım devreye sokuldu.

PFDK'nın resmi kararıyla Yeni Malatyaspor'un 19 yıllık görkemli profesyonel lig serüveni kapkaranlık bir şekilde noktalandı. Bu kararla birlikte, ligin kalan bölümünde rakipleri sahaya çıkmadan hükmen galip sayılacak.

YAŞANAN FELAKETTEN SONRA BİR DAHA DÜZELEMEDİ

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi yıkıcı depremlerin ardından ligden çekilme hakkını kullanan Doğu Anadolu temsilcisi, o günden sonra bir türlü mali darboğazdan kurtulamadı. Transfer yasakları, borç yükü ve yönetim krizleri nedeniyle altyapı oyuncularıyla hayatta kalmaya çalışan kulüp, her sezon bir alt lige gerileyerek en sonunda profesyonel arenadan tamamen çekilmiş oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF TFF 3. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro