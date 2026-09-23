Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst üste skandal kararlara imza atan kulüp hakkında tarihi faturayı kesti ve Yeni Malatyaspor'u resmen profesyonel liglerin dışına itti.

İKİ MAÇA ÇIKMAYINCA KALEMİ KIRILDI

Bu sezon Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele etmesi beklenen Yeni Malatyaspor, ligin ilk iki haftasında oynaması gereken Karaman FK ve Ejderoğlu Kırşehir FK müsabakalarında sahaya çıkmayarak büyük bir krize yol açtı.

TFF talimatları uyarınca, aynı sezon içerisinde haklı bir gerekçe sunmadan iki maça çıkmayan takımlara uygulanan en ağır yaptırım devreye sokuldu.

PFDK'nın resmi kararıyla Yeni Malatyaspor'un 19 yıllık görkemli profesyonel lig serüveni kapkaranlık bir şekilde noktalandı. Bu kararla birlikte, ligin kalan bölümünde rakipleri sahaya çıkmadan hükmen galip sayılacak.

YAŞANAN FELAKETTEN SONRA BİR DAHA DÜZELEMEDİ

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi yıkıcı depremlerin ardından ligden çekilme hakkını kullanan Doğu Anadolu temsilcisi, o günden sonra bir türlü mali darboğazdan kurtulamadı. Transfer yasakları, borç yükü ve yönetim krizleri nedeniyle altyapı oyuncularıyla hayatta kalmaya çalışan kulüp, her sezon bir alt lige gerileyerek en sonunda profesyonel arenadan tamamen çekilmiş oldu.