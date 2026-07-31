TFF 59 yıllık kulübün cezasını açıkladı: 2. Lig başlamadan 6 puanı silindi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da FIFA Disiplin Komitesi'nden kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) FIFA'nın 1 dosyadan 6 puan silme cezası uyguladığını duyurdu.

HATAYSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Hatayspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" sözlerine yer verildi.

TFF 2. LİG'DE MÜCADELE EDECEKLER

Depremin etkilerini atlatamayan Akdeniz kulübünde mali ve idari istikrarsızlık devam ediyor. Kulüp ödenemeyen maaşlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla 19. sırada yer alarak küme düştü. Hatayspor bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek ancak lige eksi 6 puanla başlayacak.