TFF 59 yıllık kulübün cezasını açıkladı: 2. Lig başlamadan 6 puanı silindi
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor'a 6 puan silme cezası uyguladı. Kararı TFF açıkladı.
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da FIFA Disiplin Komitesi'nden kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) FIFA'nın 1 dosyadan 6 puan silme cezası uyguladığını duyurdu.
HATAYSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI
TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Hatayspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" sözlerine yer verildi.
TFF 2. LİG'DE MÜCADELE EDECEKLER
Depremin etkilerini atlatamayan Akdeniz kulübünde mali ve idari istikrarsızlık devam ediyor. Kulüp ödenemeyen maaşlar nedeniyle zor günler geçiriyor.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla 19. sırada yer alarak küme düştü. Hatayspor bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek ancak lige eksi 6 puanla başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi