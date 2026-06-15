Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na gelip İspanya'ya çelme taktılar

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. ABD'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

TARİHTE İLK KEZ KATILDILAR

Bu sonuçla birlikte tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'dan bir puan almayı başardı.

TANIDIK İSİMLER DE MÜCADELE ETTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, Yeşil Burun Adaları adına 76 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu bir diğer isim Wagner Pina ise oyuna giremedi. Başakşehirli Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

FİKSTÜR

Grubun bir sonraki haftasında İspanya ile Suudi Arabistan karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay'la kozlarını paylaşacak.