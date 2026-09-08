Tanju Çolak "Acı gerçek" diyerek açıkladı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Acı gerçek" diyerek, skor tabelasının acımasız olduğunu söyledi.

Çolak, Samsunspor'un yenildiği Kocaelispor maçını Samsun Gazetesi'ndeki yazısında değerlendirdi.

"Samsunspor için Kocaelispor deplasmanı, 'kaçan fırsatlar maç kazandırmaz' sözünün adeta karşılığı oldu" diyen Çolak, "Kırmızı-Beyazlılar karşılaşmaya istekli başladı. Özellikle ilk yarıda yakalanan pozisyonlar, Samsunspor’un golü bulabileceğini düşündürdü. Ancak Emre Kılınç’ın karşı karşıya kaldığı pozisyon, Yalçın’ın fırsatı ve Logi’nin direkten dönen sert şutu… Bunların hiçbiri skora dönüşmeyince, futbolun acı gerçeği devreye girdi" yorumunu yaptı.

"SKOR TABELASI ACIMASIZDI"

Tanju Çolak, şöyle devam etti:

"Kocaelispor, bulduğu fırsatı değerlendirdi ve öne geçti. Samsunspor ise ikinci yarıda beraberlik için çabalasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Mendes’in az farkla dışarı çıkan şutu, kaçan fırsatların son halkası oldu.

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri ise kaleci Okan’dı. Özellikle 86. dakikadaki kurtarışı, farkın açılmasını engelledi.

Elbette eksik kadroyla çıkılan bir deplasman kolay değil. Ancak Samsunspor’un bu maçtan çıkaracağı en önemli ders belli: Pozisyon üretiyorsanız, o fırsatları gole çevirmek zorundasınız.

Kocaelispor karşısında oyun zaman zaman umut verdi ama skor tabelası acımasızdı: Kocaelispor 1, Samsunspor 0.

Şimdi yapılması gereken, bu mağlubiyete takılıp kalmak değil; kaçan fırsatları, yapılan hataları ve eksikleri iyi analiz ederek bir sonraki maça daha güçlü çıkmak. Çünkü lig uzun bir maraton ve Samsunspor’un telafi edecek daha çok maçı var."