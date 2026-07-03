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Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Paulo Victor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

6 OYUNCU ARASINDA BİR TEK O KALDI

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk imzayı iç transferde kaleci Paulo Victor'a attırdı. Brezilyalı kaleci Paulo Victor, 30 Haziran 2026 itibarıyla sözleşmesi sona eren 6 oyuncu arasında takımda kalan tek isim oldu.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Akdeniz ekibi, Paulo Victor ile yapılan yeni sözleşmeyi sanal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Victor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

VEDALAR DA AÇIKLANDI

Öte yandan Alanyaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Efecan Karaca, Steve Mounie, Nicolas Janvier, Baran Moğultay ve Ertuğrul Taşkıran için ise veda mesajı yayımladı.