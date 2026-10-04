Talisca’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken paylaşım: Her şeyin bir amacı var

Fenerbahçe’den ayrılarak Al-Jazira’nın yolunu tutan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız, son dönemde yaşadıklarını Tanrı’nın planıyla ilişkilendirirken, geçmişte anlam veremediği olayların bugün kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine Al-Jazira’da devam eden Anderson Talisca, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Brezilyalı futbolcu, hayatında son dönemde yaşanan değişimlere ilişkin duygusal ifadeler kullandı.

“HER ŞEYİN BİR AMACI VAR”

Talisca, paylaşımında hayatın her zaman beklendiği gibi ilerlemediğini belirterek bazı olayların gerçek anlamının ancak zaman geçtikten sonra anlaşılabileceğini dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu, insanların zor dönemlerde dahi iyilik yapmaya, çevresindekilere destek olmaya, ailesine sahip çıkmaya ve mesleğini en iyi şekilde yapmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Talisca, yaşadığı son dönemi değerlendirirken Tanrı’nın kendisi için daha büyük bir hazırlık yaptığına inandığını belirterek, bugün geriye baktığında geçmişte anlamlandıramadığı bazı gelişmelerin aslında bir sürecin parçası olduğunu düşündüğünü aktardı.

İşte Anderson Talisca'nın paylaşımı ;

“SADECE ŞÜKREDEBİLİRİM”

Yıldız futbolcu, paylaşımının devamında yaşadığı gelişmeler karşısında şükrettiğini ifade etti. Hayatın önlerine çıkardığı bazı seçimlerin her zaman kolay olmayacağını belirten Talisca, buna rağmen iyi işler yapmaya devam etmenin önemine dikkat çekti.

Talisca ayrıca yaşadığı sürecin, benzer şekilde zor günlerden geçen ve hayatındaki gelişmelere anlam vermekte zorlanan insanlara da ilham olmasını umduğunu söyledi.

AL-JAZİRA’DA 5 MAÇTA 2 GOL

Öte yandan Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından transfer olduğu Al-Jazira formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada sahaya çıktı.

Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Talisca’nın son paylaşımında Al-Jazira dönemine ilişkin fotoğraflara da yer vermesi dikkat çekti.