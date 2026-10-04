İsmail Kartal’ın yeni planı ortaya çıktı: Fenerbahçe’de Yapay zeka dönemi

Fenerbahçe’de milli ara, teknik heyetin çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. İsmail Kartal’ın ekibiyle birlikte takımın performansını daha detaylı değerlendirebilmek amacıyla yapay zekâ destekli veri analiz sistemlerinden yararlanmaya başladığı belirtildi.

RAKİPLER DE DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENİYOR

Yeni sistem kapsamında sarı-lacivertli takımın maçlardaki birçok verisi mercek altına alınıyor. Pres etkinliği, top kazanılan bölgeler, geçiş oyunları, şutların niteliği ve oyuncuların saha içerisindeki konumları gibi farklı parametrelerin analiz edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yanı sıra ligdeki rakiplerin oyun alışkanlıklarının da oluşturulan veri havuzuna dahil edildiği öğrenildi. Böylece teknik heyetin karşılaşmalar öncesinde rakibe özel daha ayrıntılı planlar hazırlaması hedefleniyor.

DURAN TOPLARA ÖZEL ÇALIŞMA

İsmail Kartal’ın üzerinde durduğu başlıklardan biri de duran toplar oldu. Fenerbahçe’nin bu alandaki mevcut organizasyonlarını geliştirmek isteyen deneyimli teknik adamın, özellikle kornerlerde yeni varyasyonlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Yeni çalışmalarda farklı koşu yolları, ön ve arka direğe yapılan organizasyonlar ile ceza sahası çevresinde oluşabilecek ikinci topların değerlendirilmesine yönelik alternatifler üzerinde duruluyor.

HEDEF DAHA ÖLÇÜLEBİLİR BİR OYUN

Kartal’ın yapay zekâ destekli analizlerden elde edilen verileri antrenman ve maç planlamalarında kullanarak Fenerbahçe’nin oyununu daha ölçülebilir hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Milli ara sonrasında sarı-lacivertlilerin rakibe göre şekillenen, veriyle desteklenen ve özellikle duran toplarda daha fazla alternatif üreten bir oyun ortaya koyması bekleniyor.