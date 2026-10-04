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Halk TV Spor İsmail Kartal’dan yıllar sonra gelen transfer itirafı: Teklifi ilk kez açıkladı

İsmail Kartal’dan yıllar sonra gelen transfer itirafı: Teklifi ilk kez açıkladı

İsmail Kartal, Azerbaycan’da oynanan hazırlık maçının ardından kariyerine ilişkin dikkat çeken bir transfer teklifini kamuoyuyla paylaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal’dan yıllar sonra gelen transfer itirafı: Teklifi ilk kez açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Turan Tovuz karşılaşmasının ardından Azerbaycan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, yıllar önce Azerbaycan’ın köklü kulüplerinden Neftçi Bakü’den kendisine teklif geldiğini açıkladı.

TEKLİF MENAJERLER ÜZERİNDEN GELMİŞ

Kariyerindeki söz konusu gelişmeyle ilgili konuşan Kartal, teklifin yaklaşık 3-4 yıl önce kendisine ulaştığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, Neftçi Bakü’den gelen teklifin doğrudan kulüp yerine menajerler aracılığıyla kendisine iletildiğini ve görüşmelerin sonuçlanmadığını ifade etti.

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Kartal, o dönem yaşanan sürecin tamamlanmadığını belirterek, “O zaman olmadı, havada kaldı o iş” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA FENERBAHÇE’NİN BAŞARISI İÇİN UĞRAŞIYORUM”

İsmail Kartal, Azerbaycan’dan gelen teklifin geride kaldığını vurgularken mevcut görevine odaklandığını da dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, bugün itibarıyla Fenerbahçe’nin başarısı için çalıştığını ifade etti.

Kartal’ın açıklaması, Azerbaycan’daki teknik direktörlük ihtimalinin yıllar önce gündeme geldiğini ortaya çıkardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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