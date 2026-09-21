Süper Lig'de liderliğe yükselen Amedspor'da karar verildi: Resmen açıklandı
Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek liderliğe yükselen Amedspor, yaptığı açıklama ile verilen kararı resmen açıkladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve milli araya 13 puanla lider girdi.
Amedspor'un galibiyet gollerini Orban, Saba ve Furkan Soyalp atarken, Beşiktaş'ın golleri Vlahovic ve Orkun Kökçü'den geldi.
Diyarbakır ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile alınan kararı açıkladı.
FUTBOLCULARA 6 GÜN İZİN
Amedspor, teknik heyetin kararı doğrultusunda takıma 6 gün izin verildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Trendyol Süper Lig’de 6. haftayı, evimizde elde ettiğimiz 3 puanla lider olarak tamamlayan takımımız, milli maçlar nedeniyle verilen ara kapsamında 6 gün izinli olacaktır.
Teknik heyetimizin kararı doğrultusunda 6 günlük izne ayrılacak olan takımımız, izin sürecinin ardından yeniden çalışmalarına başlayarak hazırlıklarını sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri yer aldı.