Süper Lig'de kural değişikliği: MHK Başkanı resmen açıkladı

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'de tartışmalara neden olan pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başakşehir-Galatasaray maçından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasından Beşiktaş'ın diğer maçlarına kadar birçok pozisyonu yorumlayan Taylor, hakem kararlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK), talimat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle İngilizcede “f... off” şeklindeki tepkinin de “f... you” gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirileceği ve kırmızı kartla cezalandırılacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI

Anthony Taylor, Galatasaraylı futbolcu Sallai'nin rakibine yönelik hareketini şu sözlerle değerlendirdi:

“İlk önce Sallai, rakibini formasından tutarak engelliyor ve ardından formasını bırakıyor. Top oynama mesafesindeyken Sallai, sağ kolunu hücum oyuncusunu engellemek amacıyla dışarı doğru hareket ettiriyor ve rakibinin yüzüne tam temas sağlıyor. Kolun bir bariyer olarak kullanılması ve rakibin yüzüne tam temas gerçekleşmesi nedeniyle Sallai'nin bu hareketi kontrolsüz olarak değerlendirilebilir.”

Aynı karşılaşmada Umut Bozok'un müdahalesini de yorumlayan Taylor, şu ifadeleri kullandı:

“Umut Bozok, rakibinin bilek üstü bölgesine krampon dişleri ile tam temas içeren bir müdahalede bulunuyor. Bu mücadelede aşırı güç kullanımı var ve rakibin sağlığını açıkça tehlikeye sokuyor.”

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Derbide Agbadou'nun koluna çarpan top pozisyonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Taylor, şu ifadeleri kullandı:

“Top Agbadou'nun oyun aksiyonu açısından doğal pozisyonda bulunan sağ koluna çarpıyor. Kolun topa doğru kasıtlı bir hareketi yok ve kolun pozisyonu doğal olmayan şekilde büyütmemektedir.”

Kante ile Vlahovic arasındaki mücadeleyi de ele alan Taylor, pozisyonda hakemin düdüğünü geciktirmesi gerektiğini belirtti:

“Top için Kante ile mücadele ederken Vlahovic, rakibini hafif şekilde tutuyor. Temas hafif ve süreklilik içermediğinden bu hareket Kante'nin mücadele etme yeteneği üzerinde herhangi bir etki yaratmamaktadır. Bu durumda hakemin, top kaleye girene kadar düdüğünü geciktirmesi beklenmektedir. Bu şekilde VAR'ın saha incelemesi önerme imkanı olur.”

Salih Özcan ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki pozisyonu da değerlendiren Taylor, temasın ceza alanı dışında gerçekleştiğine dikkat çekti:

“Oyun ceza alanına doğru ilerlerken Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ile mücadele ediyor. Oyuncular arasındaki herhangi bir temas ceza alanı dışında gerçekleşmektedir. Bu nedenle temasın faul olarak değerlendirilmesi durumunda direkt serbest vuruş verilmelidir.”

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI

Beşiktaş ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmadaki Mujakic-Cerny pozisyonunu yorumlayan Taylor, VAR incelemesinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Oyun ceza alanına girdiğinde Mujakic, topu oynanabilir mesafede bulundurmaktadır. Cerny ise top için herhangi bir mücadelede bulunmaksızın sol koluyla savunma oyuncusunu arkasından açıkça itmektedir. Hakemin sahadaki kararının incelenmesi sırasında VAR, Cerny'nin rakibini sırtından ittiğine dair açık kanıta sahip olmuştur. Ayrıca temasın şiddeti ile Mujakic'in savunma görevini gerektiği şekilde yerine getirme yetisine olan etki arasında açık bir ilişki bulunmaktadır.”

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmada kalecinin top üzerindeki kontrolüne ilişkin pozisyonu değerlendiren Taylor, oyun kurallarını hatırlattı.

Taylor, “Oyun kuralları, top kalecinin elleri ile zemin arasında bulunduğu durumda, topun kalecinin kontrolünde olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle topa Deniz Gül tarafından kalecinin kontrolündeyken vurulduğu için ihlal gerçekleşmiştir” dedi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Ugochukwu'nun Ozan Tufan'a müdahalesini değerlendiren Taylor, hareketin rakibin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Taylor, “Ozan Tufan ile mücadele ederken Ugochukwu topla oynamıyor ve rakibinin bacağının diz çevresindeki üst bölüme temas ediyor. Müdahale aşırı güç kullanılarak gerçekleşmiş ve rakibinin güvenliğini tehlikeye atmıştır” ifadelerini kullandı.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI

Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında penaltı ihtimali bulunan pozisyonda hücum başlangıç fazının incelenmesi gerektiğini belirten Taylor, Vlahovic'in hareketinin değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Taylor'ın açıklaması şöyle:

“Hakemin sahadaki kararı incelendiğinde, potansiyel penaltı ihlalinden daha önce Vlahovic tarafından gerçekleştirilen bir ihlalin cezalandırıldığı açıkça görülmektedir. İki oyuncu arasındaki ilk mücadelede, oyun ceza alanına doğru ilerlerken Vlahovic, sol koluyla savunma oyuncusunun sırt ve boyun bölgesine temas etmektedir. Bu temas haksız temas olarak değerlendirilebilir ve dolayısıyla faul olarak kabul edilebilir. Maçın daha önceki bölümünde 28.23'te Beşiktaş lehine verilen serbest vuruşta da savunma oyuncusunun sırtına yapılan benzer bir temasın haksız temas olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla Vlahovic'in faulü atak başlangıç fazında David Bates'in ceza alanı içerisindeki faulünden önce gerçekleştiği için Amedspor lehine serbest vuruş verilmiştir. UEFA hakemlik talimatları doğrultusunda, potansiyel bir penaltı kararı içeren durumlarda hücum eden takım tarafından gerçekleştirilen olası ihlallerin değerlendirilmesi için atak başlangıç fazının incelenmesi gerekir. VAR'ın Vlahovic tarafından kullanılan kuvvetin faul oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesi gerektiğinden, bu değerlendirme sahadaki hakemin ilk kararına bırakılmalıdır. Görüntülerde Vlahovic'in potansiyel bir ihlalin gerçekleşmiş olma ihtimali bulunsa da, UEFA talimatları doğrultusunda VAR'ın müdahale etmesi beklenmemektedir.”

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN POZİSYONU

Orkun Kökçü'nün kaleye gönderdiği şutta savunma oyuncusunun elle müdahalesine ilişkin değerlendirmede bulunan Taylor, kolun hareketine dikkat çekti.

Taylor, “Orkun Kökçü kaleye doğru şut çektiğinde, savunma oyuncusunun sağ kolu vücuduna yakındır. Daha sonra kol, kaleye giden şutu engellemek amacıyla topa doğru kasıtlı bir hareket yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

MHK'DAN KÜFÜR TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

MHK, hakemlere yönelik sözlü tepkiler ve hakaretlerle ilgili talimatta değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre İngilizcede “f... off” şeklindeki ifadenin de “f... you” gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirileceği ve kırmızı kartla cezalandırılacağı belirtildi.

Yapılan değişiklikle birlikte söz konusu ifadenin disiplin karşılığı netleştirilirken, hakemlerin bu tür söylemlere karşı uygulayacağı yaptırım da gündeme geldi.