Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu: Taraftarları sokağa iniyor

Adanaspor taraftar gruplarından Turbeyler, kulübün geleceğine sahip çıkmak amacıyla 5 Temmuz Pazar günü tarihi Taşköprü’de yürüyüş ve meşaleli etkinlik düzenleyecek.

Turuncu-beyazlı ekibin içinde bulunduğu sürece dikkat çekmek isteyen grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tüm taraftarlara birlik çağrısında bulundu. “Bu renkler bu memleketin, bu memleket bizim” sloganıyla yayımlanan duyuruda, Adanaspor’un gerçek sahibinin taraftar olduğu vurgulandı.

SOKAĞA İNİYORLAR

“Meşaleler Taşköprü’yü, sevdamız Adana’yı aydınlatacak” başlığıyla paylaşılan mesajda, kulübün zorlu bir dönemden geçtiği belirtilerek camianın kenetlenmesi gerektiği ifade edildi.

ETKİNLİK PROGRAMI:

Yürüyüş: Taraftarlar 5 Temmuz Pazar günü Taşköprü’de buluşacak.

Taraftarlar 5 Temmuz Pazar günü Taşköprü’de buluşacak. Basın açıklaması: Yürüyüşün ardından kulübün geleceğine ilişkin görüşler kamuoyuyla paylaşılacak.

Yürüyüşün ardından kulübün geleceğine ilişkin görüşler kamuoyuyla paylaşılacak. Meşale gösterisi: Taşköprü turuncu-beyaz meşalelerle aydınlatılacak.

TARAFTARLARDAN FLAŞ ÇAĞRI

Turbeyler Grubu açıklamasında, “Kulüpler gelir geçer, başkanlar değişir, yönetimler düşer ama Adanaspor taraftarı asla teslim olmaz” ifadelerine yer verdi.

Taraftarlar, Adanaspor’un içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için camianın birlik olması gerektiğini vurgularken, “Düştüysek kalkmasını, bitti denilen yerden yeniden başlamasını biliriz. Tarihimize, armamıza ve geleceğimize sahip çıkmak; Adanaspor’un hak ettiği yarınları hep birlikte inşa etmek için tüm Adanasporluları formasıyla, atkısıyla ve bitmek bilmeyen inancıyla pazar günü aramıza bekliyoruz” sözleriyle çağrı yaptı.





