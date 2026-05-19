Süper Lig tescili krizi büyüyor: MHP'den TFF'ye sert çıkış

Süper Lig'de sezonu 30 puanla tamamlayan ve küme düşen Kayserispor, sezon geneli ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Sezonun tescil edilmemesini isteyen Kayserispor, "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" ifadelerini kullandı.

BAKİ ERSOY KARŞI ÇIKTI

Bu açıklama sonrası MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy araya girerek sezon içinde yaşanan bahis ve kara para aklama operasyonlarını hatırlatarak Süper Lig'in tescil edilmesine karşı çıktı.

Ersoy'un ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye belge sunduğu da iddia edildi.

''BÖYLE BİR KARAR BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR''

Yaşanan gelişmeler sonrası açıklama yapan TFF yetkilisi, böyle bir konunun gündemlerinde olmadıklarını belirterek "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." ifadelerini kullandı.

TFF cephesi bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını kaydererek, "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek. İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek'' yorumunu yaptı.

BAKİ ERSOY TFF'YE YANIT VERDİ

TFF'nin cevabı sonrası Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Federasyona sorular yönelten Ersoy, ''Türk futbolunu temizleyecekseniz eğer önce malzemeci, tercüman ve 10 TL’lik kendi TC kimlik numarası ile bahis oynayan gariban 3.lig futbolcuna ceza verip çekilmeyeceksiniz'' ifadelerini kullandı.

Baki Ersoy'un yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yok önce TFF şunu açıklayacak.

1-20 Şubat’tan bugüne kadar Başkan ve yöneticilerin TC kimlik bilgilerini neden alıp bahis oynayanlara ve bağlı kulüplere işlem yapmadınız?

2-Kasımpaşa ve Eyüpspor Başkanları Bahis, şike ve Kara para soruşturması kapsamında yargılanıyorken ve TMSF’ye geçmişken neden bu takımları ligden düşürmediniz?

3-TMSF aynı zaman diliminde 2 kulübü hukuki olarak yönetmez iken nasıl 20 gün yönetmesine izin verdiniz?

Şimdi bu 20 günlük süreyi nasıl açıklayacaksınız?

Hukuka aykırı bu durumu hukuk önünde nasıl savunacaksınız?

4-Bu Kasımpaşa ve Eyüpspor kulüpleri devletin parası ile transfer yaparken, maaş ve yüksek primler öderken kimin parasını kullanmıştır?

5-Eyüpspor mevcut Başkanı şu anda aynı zamanda TMSF’de bir yönetici değil midir ?

Türk futbolunu temizleyecekseniz eğer önce malzemeci, tercüman ve 10 TL’lik kendi TC kimlik numarası ile bahis oynayan gariban 3.lig futbolcuna ceza verip çekilmeyeceksiniz, Bahis oynayan BAŞKAN VE KENDİ TAKIMI ALEYHİNE BAHİS OYNAYANLARI VE ONLARIN BAĞLI OLDUĞU KÜLUPLERİ TEMİZLEYECEKSENİZ."