Bahçeli'nin teklifi ortalığı karıştırdı: Süper Lig tescil edilmezse ne olacak?

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Kayserispor, yasadışı bahis skandalının sezon sonuçlarını kirlettiğini öne sürerek ligin tescil edilmemesi talebiyle uluslararası kurumlara başvurdu.

MHP lideri Bahçeli'nin devreye girmesi süreci siyasi bir boyuta taşıdı.

KAYSERİSPOR'UN İSYANI

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Kayserispor, sessiz kalmak yerine tarihi bir adım atmayı tercih etti. Sarı Kırmızılı kulüp, yaptığı resmi açıklamada yasadışı bahis sürecinin bu sezonu derinden sarstığını ve yaşanan kirlilik nedeniyle ligin tescil edilmemesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştı ve TFF'ye Süper Lig'in tescil edilmemesi için resmi başvuruda bulundu.

BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ ORTALIK KARIŞTI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek konuyu doğrudan parti liderine iletti. Ersoy, ligin neden tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin hazırladığı belgeleri ve kapsamlı bilgileri Bahçeli'ye aktardı. Bahçeli'nin bu görüşmenin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak Süper Lig'in 2026-27 sezonunun 21 takımla oynanması ve küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KARAGÜMRÜK İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

Devlet Bahçeli daha önce de Karagümrük için devreye girmişti. MHP lideri, 2023-24 sezonunda Karagümrük'ün küme düşmesi üzerine de "Rıza göstermiyorum, Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

MEVZUAT BOYUTU: HUKUKİ ZEMİNİ VAR MI?

Kayserispor'un TFF'ye başvurusu sonrası akıllarda tek bir soru var: Ligler tescil edilmezse ne olacak? TFF Statüsü'nün 18. ve 76. maddeleri ile Kulüp Tescil Talimatı'nın 17. maddesi, aynı gerçek ya da tüzel kişinin birden fazla kulübü kontrol ederek müsabaka bütünlüğünü tehlikeye düşürmesini açıkça yasaklıyor.

UEFA NE DİYOR?

UEFA cephesinde ise Şampiyonlar Ligi Tüzüğü'nün 5. maddesi kapsamındaki çoklu kulüp sahipliği düzenlemesi devreye giriyor. Bu kural, aynı kişi ya da yapının birden fazla kulüp üzerinde belirleyici etki veya kontrol sahibi olmasını kesinlikle yasaklıyor.

FIFA'DA 2 MADDE VAR

FIFA Statüsü'nün 14 ve 19. maddeleri ile FIFA Disiplin Kodu'nun müsabaka bütünlüğüne ilişkin hükümleri de bu başvurunun uluslararası zeminini oluşturuyor.

LİGLER TESCİL EDİLMEZSE NE OLACAK?

Kayserispor'un hazırladığı hukuki analiz sonrası gözler TFF'ye çevrildi. Bahis skandalında adı geçen ve aynı yapı tarafından kontrol edildiği iddia edilen iki takımın mevzuat gereği küme düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verilecek. Üstelik söz konusu iki takımın Süper Lig'in son haftasındaki sonuçlar sayesinde kümede kaldığı belirtilerek bu durumun ulusal ve uluslararası futbol mevzuatıyla çeliştiği ileri sürülüyor.

Eğer küme düşürülme olmadan Süper Lig tescil edilmezse gelecek sezon Kayserispor TFF 1. Lig yerine Süper Lig'de mücadele edecek ve Lig 21 takımla oynanacak.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kayserispor'un bugün TFF'ye yaptığı başvuru sonrası UEFA ve FIFA'ya da resmi dilekçelerini sunarak ligin tescil edilmemesini talep etmesi bekleniyor. Bu başvuruların uluslararası kurumlarda karşılık bulup bulmayacağı, Türk futbolunun önündeki en kritik soru işareti. Sürecin siyasi, hukuki ve sportif boyutlarıyla birlikte nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BAHİS OYNAYAN 33 KULÜP YÖNETİCİSİ KİM?

Milletvekili Ersoy'un dikkat çektiği en çarpıcı iddia ise, bahis operasyonunda kendi takımları aleyhine bahis oynadığı öne sürülen 33 kulüp başkanı ve yöneticisinin kimlik bilgilerinin TFF'ye henüz ulaştırılmamış olması. Ersoy, bu bilgilerin yetkili mercilere iletilmesi konusunu yakından takip edeceklerini vurguladı. 33 ismin kim olduğu sorusu ise Türk futbolunu meşgul eden en büyük soru!