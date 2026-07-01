Süper Lig ekibinin stadı ihaleye çıkıyor: Yeni sezona 1 ay kala çalışmalara başlayacaklar
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Stadyumu'ndaki çimlerin bakım hizmeti için ihaleye çıkacak. İhaleyi kazanan firma 10 ay boyunca hizmet verecek.
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Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Kocaeli Stadyumu'nda bakım ve onarım için çalışmalar başladı.
ÇİMLERİN BAKIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK
Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre; Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Stadyumu'ndaki çimlerin bakım hizmeti için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. 10 ay sürecek hizmet için yapılacak ihale açık teklif usulüyle yapılacak.
İHALE 24 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞECEK
Söz konusu ihale, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.30'da Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.
İHALE SONUÇLANIR SONUÇLANMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKLAR
Sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici firma hemen çalışmalara başlayacak. İlk bakım çalışmaları sezon başlamadan tamamlanacak. 10 ay boyunca düzenli bakım çalışmaları devam edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi