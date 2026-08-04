Süper Lig ekibinden kaçan Keita'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Kocaelispor'un bu sezon hayata geçirdiği projelerden Körfez Paraf Kart'ın tanıtım töreni Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Lansmana katılan Başkan Recep Durul, gündemdeki Keita krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ORADA BİR KIZA AŞIK OLMUŞ"

Durul, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada... Türkiye'de değil, yurt dışında oynamak istedi. Ama menajerleri bazen telefonları çıkıyor, bazen çıkmıyor. Kocaelispor olarak, yani kulübe geldiğimizden beri başlattığımız bu direnç verdiğimiz, el birliğiyle transferdeki duruşla ilgili... Şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Bununla alakalı teklif gelirse de biz Kocaelispor... Kocaelispor menfaatine olan şeyleri düşüneceğiz.

Keita'nın Fransa'da olduğu ortaya çıktı.

KRİZİN GEÇMİŞİ

24 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'a kiralık olarak gelmiş, gösterdiği performans üzerine kulüp yönetimi satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Keita'nın Riva kampının tamamlanmasının ardından verilen izinde kulüpten habersiz şekilde Türkiye'den ayrıldığı ve Fransa'ya gittiği tespit edilmişti. Oyuncunun Topuk Yaylası'ndaki ikinci etap kampına katılmaması üzerine yönetim, katılmadığı her antrenman için resmi tutanak düzenlemiş ve hukuki süreç başlatmıştı.

MENAJERDEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Oyuncuyu kulübe getiren menajer Samet Gemici de yaşanan krize ilişkin bir açıklama yapmıştı. Gemici, Keita'nın Kocaelispor ile üç yıllık sözleşme imzaladığını ve sözleşme bedelinin ilk yıl 300 bin euro, ikinci yıl 400 bin euro, üçüncü yıl ise 500 bin euro olarak belirlendiğini aktarmıştı. Menajer, oyuncunun alacaklarının geç ödenmesini gerekçe göstererek kimseye haber vermeden kampı terk ettiğini ve disiplinsiz bir tavır sergilediğini belirtmişti.

HUKUKİ SÜRECİ SÜRÜYOR

Kocaelispor yönetiminin, sözleşmeli futbolcuya karşı FIFA nezdinde de olmak üzere hukuki ve mali yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı bildiriliyor. Oyuncuya ulaşma girişimlerinin şu ana kadar sonuçsuz kaldığı, kulübün bu süreçte kendi menfaatlerini koruyacak adımlar atmaya devam ettiği ifade ediliyor.