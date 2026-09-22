Son maçta oynayamamıştı: Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı

Son iki resmi maçta kadroya giremeyen 31 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından milli takım kampında bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir maç trafiğinden geçen Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında takımı yalnız bırakan Leandro Trossard'ın durumu yakından takip ediliyor.

Deneyimli futbolcunun topuk kemiğinde meydana gelen sakatlık yüzünden milli takım kapıları kapandı.

TOPUK KEMİĞİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş sağlık heyetinin yaptığı detaylı kontrollerin ardından 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi oluştuğu belirlendi.

Bu sakatlığı sebebiyle Belçika Millİ Takımı'nın son iki gündür gerçekleştirdiği antrenmanlara katılamayan yıldız oyuncu, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı kritik karşılaşmalarda görev alamayacak.

KOCAELİSPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Sağlık heyetinin hazırladığı rapora göre, milli ara boyunca tedavisine yoğun bir şekilde devam edilecek olan Leandro Trossard'ın, ligin kaldığı yerden başlayacağı hafta formasına kavuşması bekleniyor. Belçikalı yıldızın, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı lig mücadelesinde sahada olması öngörülüyor.