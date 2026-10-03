Son maçında göz yaşları hakim oldu: Milli takıma veda etti

152 maç, 73 gol… Bosna Hersek’in tüm zamanların en golcü ismi Edin Dzeko, duygusal bir geceyle milli forma macerasını noktaladı.

UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç’i konuk eden Bosna Hersek formasıyla sahaya son kez çıkan 40 yaşındaki golcü, ülkede “Elmas” lakabıyla anılıyor.

Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda adeta gözyaşları sel oldu.

63. DAKİKADA DUYGU PATLAMASI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Edin Dzeko’nun kenara alınmasıyla stadyumda duygusal anlar zirveye ulaştı. Deneyimli kaptan şeref koridorundan geçerek oyundan çıkarken sahadaki Bosna Hersekli oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

Sadece takım arkadaşları değil, rakip İsveçli futbolcular ve maçın hakemi de efsane ismi ayakta alkışlayarak uğurladı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken izleyenleri de derinden etkiledi.

OMUZLARDA TAŞINDI, STADYUM İNLEDİ

Takım arkadaşları efsane golcüyü omuzlarına alarak tüm stadyumu gezdirdi. Binlerce taraftar “Elmas” için tezahürat yaptı, gözyaşlarını tutamadı. Bosna Hersek formasını tam 152 kez terleten ve 73 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü ismi olan Dzeko, kariyerine efsane bir nokta koydu.

Son Maç 1-1 Bitti Ama Asıl Hikaye BaşkaydıEfsane kaptanın vedasına sahne olan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak skor ikinci planda kaldı. Herkes Dzeko’nun duygusal uğurlanışını konuştu.

Yıllarca milli forma için mücadele eden, Bosna Hersek futboluna damga vuran ismin bu son gecesi, futbol tarihine duygusal bir sayfa olarak yazıldı. Bosna Hersek’in “Elmas”ı sahadan gözyaşları ve alkışlarla ayrılırken, taraftarlar uzun süre tribünleri terk etmedi. Edin Dzeko’nun milli takım macerası böyle noktalandı ama bıraktığı miras uzun yıllar konuşulacak.