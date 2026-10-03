Osimhen için olağanüstü hal: Böylesi görülmedi
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen doğduğu mahalleye gitti. Nijeryalı yıldıza pek çok sayıda asker ve özel güvenlik eşlik etti.
Süper Lig'e lige verilen milli arayı fırsat bilen Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ülkesi Nijerya'ya gitti.
DOĞDUĞU MAHALLEYE GİTTİ
Doğduğu mahalleyi ziyaret eden Victor Osimhen yoğun ilgiyle karşılandı. Nijeryalı vatandaşlar Osimhen'i büyük bir sevgiyle karşılarken sokakların her yerine posterleri asıldı.
OSIMHEN İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL
Yıldız futbolcuya ziyareti sırasında pek çok asker de eşlik etti. Ellerinde uzun namlulu tüfek bulunduran güvenlik güçleri, Osimhen'in korumalığını üstlendi.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in Türkiye'ye dönerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
FİZYOTERAPİSTİNİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ
Teknik direktör Okan Buruk'tan ülkesine gitmek için özel izin alan Osimhen tedavisini aksatmamak adına özel fizyoterapistini de götürdü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi