Son Dakika | TFF'den Orkun Kökçü açıklaması: Sakatlığı hakkında açıklama yapıldı
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kritik mücadele öncesinde milli futbolcu Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılamadığını duyurdu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Ancak ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı bulunan kaleci Muhammed Şengezer idmanda yer almadı.
Kampa yeni dahil edilen Mustafa Eskihellaç ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fransa karşılaşmasının hazırlıklarını 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan ay-yıldızlılar, ardından kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek.