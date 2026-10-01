Son Dakika | TFF'de istifalar art arda geldi: Skandal sonrası bir bir görevi bıraktılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere 7 isim gözaltına alındı.

'Mobbing' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Skandalın merkezindeki TFF eleştiri oklarının hedefi olurken istifalar art arda geldi.

SKANDAL SONRASI YÖNETİM KURULUNDA İSTİFA

TFF Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

BAHİS LİSTESİNDE ADI ÇIKAN URAL AKÜZÜM DE GÖREVİNDEN AYRILDI

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de bahis listesinde adının yer alması nedeniyle görevinden ayrıldı.

KURULLARDAN 8 KİŞİ DAHA İSTİFA ETTİ

Tahir Kum'un haberine göre; yönetim kurulunun yanı sıra farklı kurullarda görev yapan 8 isim de istifa etti. İstifa ettiği belirtilen 8 kurul üyesi şu şekilde:

Mehmet Emin Birpınar (Dış İlişkiler Kurulu Bşk.)

Çağrı Kanver (Dış ilişkiler kurulu)

Selçuk Azeri (Amatör İşler Kurulu Bşk.)

Ahmet Kurşunlu (Amatör İşler Kurulu)

Kerim Vural (Engelli Futbolu Kurulu Bşk)

Azize Yüce Şahin (Çocuk Esenliği ve çocuk koruma)

hmet Gökçe Muhammed Alpdündar (Çocuk Esenliği ve çocuk koruma)