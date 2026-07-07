Son dakika | TFF derbi haftalarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de muhtemel derbi haftalarını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu muhtemel derbi haftalarını açıkladı.
2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrasında, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai hali oluşturuldu.
TFF, yeni sezonda Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına dair detayları paylaştı.
MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
TFF'den yapılan açıklamaya göre muhtemel derbi haftaları şu şekilde:
- 4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
- 6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
- 8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
- 9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
- 13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
- 15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.
İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.