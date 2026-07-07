Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Çorum FK, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Çorum ekibi, dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'dan Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Çorum FK yönetimi, Pierre-Emerick Aubameyang ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Gabonlu yıldız futbolcu Aubameyang'ın İstanbul'a geldiği ifade edildi.

37 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atacağı aktarıldı.

MARSİLYA PERFORMANSI

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da geçiren Pierre-Emerick Aubameyang, 41 maçta forma giydi ve bu maçlarda 14 gol atarken 10 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerinde Dijon, Lille, Monaco, St. Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Al-Qadsiah ve Marsilya'da forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'da 1'er kez gol kralı olan Aubameyang, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Fransa Lig Kupası kazandı.