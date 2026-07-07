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Çorum FK bombayı patlattı: Dünyaca ünlü yıldız imza için İstanbul'a geldi

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'dan bomba hamle! Çorum FK, dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya yakın. Gabonlu yıldız, imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK bombayı patlattı: Dünyaca ünlü yıldız imza için İstanbul'a geldi

Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Çorum FK, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Çorum ekibi, dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.

Çorum FK bombayı patlattı: Dünyaca ünlü yıldız imza için İstanbul'a geldi - Resim : 1

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'dan Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Çorum FK yönetimi, Pierre-Emerick Aubameyang ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
Gabonlu yıldız futbolcu Aubameyang'ın İstanbul'a geldiği ifade edildi.

37 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atacağı aktarıldı.

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MARSİLYA PERFORMANSI

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da geçiren Pierre-Emerick Aubameyang, 41 maçta forma giydi ve bu maçlarda 14 gol atarken 10 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerinde Dijon, Lille, Monaco, St. Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Al-Qadsiah ve Marsilya'da forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'da 1'er kez gol kralı olan Aubameyang, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Fransa Lig Kupası kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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