Son Dakika | TFF Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinin neden iptal edildiğini açıkladı

Süper Lig'de 5. haftanın ardından VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Youtube kanalı üzerinde paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLLERİ

Açıklanan kayıtlar Beşiktaş'ta Trossard'ın Erzurumspor'a attığı gol ve Galatasaray'da Deniz Gül'ün Kocaelispor'a attığı gole dair konuşmalara yer verildi.

"AÇIKÇA BİR ELLE OYNAMA İHLALİ"

Gürcan Hasova: Ekrandayım.

VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.

VAR: Biraz oynatıyorum.

Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?

Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.

VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.

VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.

Gürcan Hasova: Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.

Gürcan Hasova: Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim.

VAR: Kontrol tamamlandı.

"TOP EL İLE ZEMİN ARASINDA"

VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geldim.

VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?

Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.

VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.

VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.

Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.

VAR: Katılıyorum.