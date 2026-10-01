Son Dakika | Montella kararını verdi: TFF 2 ismi resmen açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. 2 Ekim Cuma günü Belçika'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

EMİRHAN İLKHAN VE YUSUF AKÇİÇEK KADROYA DAHİL EDİLDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren millilerimizde 2 isim kadroya dahil edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'da yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edildi.

UKRAYNA MAÇINDA FORMA GİYDİLER

İkili son olarak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya karşı oynanan maçta forma giydi. 2-2 biten maçın sonucunda millilerimiz play-off vizesini aldı.

SON SIRAYA DEMİR ATTIK

Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar grupta son sıraya demir attı. Millilerin devam edebilmesi için Belçika karşısında galip gelmesi gerekiyor.