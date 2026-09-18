Son Dakika | Galatasaray'dan Trabzonspor maçı açıklaması: Osimhen kararı belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakops, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sane,Yunus Akgün, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafel Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik direktör Okan Buruk, tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfred Singo ve Victor Osimhen ile birlikte son yapılan antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosuna dahil etmedi.